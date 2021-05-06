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Фінал Ліги чемпіонів пропонують перенести до Великої Британії

Вчора 23:13 776 0
УЄФА запропонували змінити місце фіналу Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів пропонують перенести до Великої Британії
#УЄФА, #Ліга чемпіонів

Джерело - suspilne.media.

Фінал Ліги чемпіонів 2020/21, який має відбутися у Стамбулі, може змінити місце проведення.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво Астон Вілли запропонувало УЄФА та футбольній асоціації Англії зіграти фінальний матч на домашньому стадіоні Вілла Парк.

У  Туреччині наприкінці квітня був впроваджений жорсткий карантин: кількість нових випадків захворювання коронавірусом у країні була найвищою серед решти у Європі. Враховуючи, що обидві команди у фіналі є представниками англійської Прем'єр-ліги, а також пандемію коронавірусу, в Англії запропонували таку можливість.

Водночас УЄФА надає перевагу проведенню фіналу в Стамбулі. Хоча офіційно не повідомляла, що вирішальний поєдинок єврокубкового сезону відбудеться саме там.

Відзначимо, що Вілла-Парк наразі не відповідає стандартам УЄФА для проведення відповідних заходів через технічні аспекти (розміщення камер, пресс-зону). Проте у клубі готові внести відповідні зміни, щоб отримати можливість для проведення фіналу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

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