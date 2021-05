Фінал Ліги чемпіонів буде перенесений зі Стамбула

Фінал Ліги чемпіонів між англійськими командами Манчестер Сіті і Челсі, який мав відбутися 29 травня у турецькому Стамбулі, буде перенесений в інше місто.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, у Великій Британії вважають неправильним проведення фіналу Ліги чемпіонів у Стамбулі з існуючими на цей момент обмеженнями та зажадали перенесення фіналу ЛЧ в Англію.

Турецькі організатори планували розмістити на трибунах Олімпійського стадіону Ататюрка близько 25 тисяч глядачів (третина від загальної місткості). Вболівальники команд-фіналістів, Челсі і Манчестер Сіті, отримали б тільки по 4 тисячі квитків.

The UCL final between Manchester City and Chelsea in Istanbul is likely to be moved, sources have told ESPN. pic.twitter.com/qzynaKTL8b