 Фінал Ліги чемпіонів буде перенесений зі Стамбула | Футбол | Champion.com.ua
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Фінал Ліги чемпіонів буде перенесений зі Стамбула

Сьогодні 20:54 784 0
У фіналі Ліги чемпіонів 29 травня зіграють два англійські гранди
Фінал Ліги чемпіонів буде перенесений зі Стамбула
#Челсі, #МС, #ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Фінал Ліги чемпіонів між англійськими командами Манчестер Сіті і Челсі, який мав відбутися 29 травня у турецькому Стамбулі, буде перенесений в інше місто.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, у Великій Британії вважають неправильним проведення фіналу Ліги чемпіонів у Стамбулі з існуючими на цей момент обмеженнями та зажадали перенесення фіналу ЛЧ в Англію.

Турецькі організатори планували розмістити на трибунах Олімпійського стадіону Ататюрка близько 25 тисяч глядачів (третина від загальної місткості). Вболівальники команд-фіналістів, Челсі і Манчестер Сіті, отримали б тільки по 4 тисячі квитків.

За словами англійських депутатів, ці обмеження були б насмішкою над умовами карантину, особливо якщо враховувати, що рівень зараження коронавірусом у Туреччині у багато разів вищий, ніж у Великій Британії.

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