Гравці Реала переконані у відставці Зідана

Зінедін Зідан може покинути Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан на думку гравців команди покине клуб після завершення сезону-2020/21.

Про це повідомляє Goal.com.

Футболісти впевнені, що він відмовиться від посади. Вони вважають, що Зідан втомився боротися з зовнішніми факторами - травмами гравців, щільним календарем і критикою.

Також наголошується, що деякі гравці більше не надають підтримку головному тренеру. Зокрема, мова йде про Іско і Марсело, які незадоволеним своїм становищем в команді.

При цьому стверджується, що керівництво Королівського клубу розраховує, що переконає Зідана залишитися до кінця контракту, розрахованого до літа 2022 року. Однак якщо він все ж таки вирішить піти, рада директорів прийме його рішення.