 Гравці Інгульця отримали 5 червоних карток за один матч | Блоги | Champion.com.ua
Гаттузо може очолити Шахтар
Сьогодні 10:54 876
У Києві завершився чемпіонат Європи з бадмінтону: фотомиттєвості
Сьогодні 13:21 113
Збірна України з гандболу дивом вийшла на Євро-2022
Сьогодні 08:10 3427
Інгулець розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ
Вчора 21:26 581
Україна стала співгосподаркою волейбольного Євро-2023
Вчора 19:58 637
Львів здобув вольову перемогу над Маріуполем у 24 турі УПЛ
Вчора 19:29 2762
Зоря мінімально перемогла Минай у 24 турі УПЛ
Вчора 18:53 836
Інтер став чемпіоном Італії вперше з 2010 року
Вчора 18:13 1075
Болгарки виграли чемпіонат Європи у Києві
Вчора 15:58 626
Рух здолав Олександрію у 24 турі УПЛ
Вчора 15:54 3421
Блоги
Зустрілися два куми. Кривцов оригінально привітав Сидорчука з ювілеєм
Зустрілися два куми. Кривцов оригінально привітав Сидорчука з ювілеєм Valeriy Ruchka
Вчора 16:18 1132
Відео дня. Медалі чемпіонату Європи доставляють на спеціальному дроні
Відео дня. Медалі чемпіонату Європи доставляють на спеціальному дроні Valeriy Ruchka
Вчора 15:28 430
Дика траєкторія. Фантастичний гол Шахтарю в Кубку України від капітана Динамо
Дика траєкторія. Фантастичний гол Шахтарю в Кубку України від капітана Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 14:00 786
Дуже не точно. Нападник Аякса ударом з пенальті вибив м’яч за межі стадіону
Дуже не точно. Нападник Аякса ударом з пенальті вибив м’яч за межі стадіону Valeriy Ruchka
Вчора 13:18 1131
Сидорчук святкує ювілей! Згадуємо гармату у ворота Зорі
Сидорчук святкує ювілей! Згадуємо гармату у ворота Зорі Valeriy Ruchka
Вчора 12:52 630
Довгополов завершив кар'єру. Три головні тріумфи українського тенісиста
Довгополов завершив кар'єру. Три головні тріумфи українського тенісиста Valeriy Ruchka
01.05.2021 17:43 683
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Андрій Твердохліб
01.05.2021 15:33 2548
27 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика
27 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика Valeriy Ruchka
01.05.2021 14:21 10487 1
16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону
16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону Valeriy Ruchka
01.05.2021 14:06 2539
Йовічевіч про депресію у Дніпрі, провал у Динамо та пропозицію від Реброва - ТаТоТаке
Йовічевіч про депресію у Дніпрі, провал у Динамо та пропозицію від Реброва - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.05.2021 11:16 461
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гравці Інгульця отримали 5 червоних карток за один матч

Сьогодні 12:35 Valeriy Ruchka 381 0
Гравці Інгульця отримали 5 червоних карток за один матч

Джерело - Чемпiон.

У матчі чемпіонату України U-19 Олімпік впевнено переграв Інгулець (3:1). Перемогу донецькій команді допомогли здобути відразу п'ять вилучень гравців суперника.

Цікаво, що жоден з них не заробив пряму червону картку. Другими "гірчичниками" арбітр зустрічі "нагородив": Романа Жилинского, Іллю Цуркана, Артема Смолякова, Сулеймана Сейтхалілова і Миколу Яроша.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()