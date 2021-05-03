Гравці Інгульця отримали 5 червоних карток за один матч

Джерело - Чемпiон.

У матчі чемпіонату України U-19 Олімпік впевнено переграв Інгулець (3:1). Перемогу донецькій команді допомогли здобути відразу п'ять вилучень гравців суперника.

Цікаво, що жоден з них не заробив пряму червону картку. Другими "гірчичниками" арбітр зустрічі "нагородив": Романа Жилинского, Іллю Цуркана, Артема Смолякова, Сулеймана Сейтхалілова і Миколу Яроша.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua