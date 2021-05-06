Ракицький може покинути Зеніт

Ярослав Ракицький може змінити клуб

Український захисник Зеніта Ярослав Ракицький може залишити команду наступного літа.

Про це повідомляє Eurostavka.

Одним з кандидатів на заміну Ракицькому є 24-річний бразилець Маркао з Галатасарая, чий контракт з турецьким клубом закінчується літом 2022 року. Сторони вже вступили в діалог і провели перші консультації.

Сума трансферу може скласти 15 млн євро.

Трансфер Маркао в Зеніт буде прямо залежати від долі Ракицького в команді Сергія Семака.

У нинішньому сезоні Маркао зіграв в 39 матчах за Галатасарай, де відзначився одним голом і однією результативною передачею, а також заробив десять жовтих і одну червону картки.

Ракіцький грає за Зеніт з січня 2019 року. Його контракт розрахований до літа 2022 року.

Раніше, Ракицький захистив Луческу від гніву фанатів Динамо та Шахтаря.