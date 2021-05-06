Ракицький може покинути Зеніт

Джерело - sport.ua.
Український захисник Зеніта Ярослав Ракицький може залишити команду наступного літа.
Про це повідомляє Eurostavka.
Одним з кандидатів на заміну Ракицькому є 24-річний бразилець Маркао з Галатасарая, чий контракт з турецьким клубом закінчується літом 2022 року. Сторони вже вступили в діалог і провели перші консультації.
Сума трансферу може скласти 15 млн євро.
Трансфер Маркао в Зеніт буде прямо залежати від долі Ракицького в команді Сергія Семака.
У нинішньому сезоні Маркао зіграв в 39 матчах за Галатасарай, де відзначився одним голом і однією результативною передачею, а також заробив десять жовтих і одну червону картки.
Ракіцький грає за Зеніт з січня 2019 року. Його контракт розрахований до літа 2022 року.
Раніше, Ракицький захистив Луческу від гніву фанатів Динамо та Шахтаря.