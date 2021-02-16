Ракицький захистив Луческу від гніву фанатів Динамо та Шахтаря

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький поважає Мірчу Луческу попри перехід з табору Шахтаря до Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Трохи здивувався, коли він очолив Динамо. Але Містер – велика людина в спорті. Скільки він без роботи просидів? Рік точно. Дуже скучив за футболом. Нам його дружина в Шахтарі свого часу розповідала: "Коли ви у відпустці, він потихеньку вмирає, а коли команда з нього виходить – оживає". Ось він і ухвалив таке рішення. В жодному разі не хочу його засуджувати. Як на мене – це велика людина і тренер. Луческу дуже багато для мене зробив. І половину нашого Шахтаря зробив особистостями.

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Якщо серед фанів Шахтаря хтось говорить погане, отже, вони Луческу просто не поважають. Нехай в такому разі краще на себе дивляться. Читав, що ультрас Динамо теж не визнають Луческу. Що ви робите, якщо він вивів вас в Лігу чемпіонів, на першому місці в чемпіонаті команда йде? Згадайте, як було ще в минулому сезоні, коли Шахтарю можна було заздалегідь вішати золоті медалі. Тому не знаю, що їм треба", – резюмував Ракицький.