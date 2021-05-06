Минай зіграє матч з Шахтарем

Матч з Минай - Шахтар відбудеться

Джерело - Чемпіон.

Минай вийде на матч 25-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це повідомляє Тур ONLINE.

Асистент головного тренера Миколи Цимбала сказав, що команда зіграє в сьогоднішньому матчі.

Команда вже вийшла в підтрибунне приміщення. Щоб не було технічної поразки, Минаю потрібно вишикуватися в коридорі стадіону до 19:25.

Також стало відомо, що 2 неназваних гравців Миная відмовляли інших виходити на матч.

Зустріч повинна була початися о 19:00.

Раніше повідомлялося, що Минай відмовився грати матч з Шахтарем.