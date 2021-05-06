Минай зіграє матч з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Минай вийде на матч 25-го туру УПЛ проти Шахтаря.
Про це повідомляє Тур ONLINE.
Асистент головного тренера Миколи Цимбала сказав, що команда зіграє в сьогоднішньому матчі.
Команда вже вийшла в підтрибунне приміщення. Щоб не було технічної поразки, Минаю потрібно вишикуватися в коридорі стадіону до 19:25.
Також стало відомо, що 2 неназваних гравців Миная відмовляли інших виходити на матч.
Зустріч повинна була початися о 19:00.
Раніше повідомлялося, що Минай відмовився грати матч з Шахтарем.