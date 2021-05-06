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Минай зіграє матч з Шахтарем

Сьогодні 19:28 565 0
Матч з Минай - Шахтар відбудеться
Минай зіграє матч з Шахтарем
#Минай, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай вийде на матч 25-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це повідомляє Тур ONLINE.

Асистент головного тренера Миколи Цимбала сказав, що команда зіграє в сьогоднішньому матчі.

Команда вже вийшла в підтрибунне приміщення. Щоб не було технічної поразки, Минаю потрібно вишикуватися в коридорі стадіону до 19:25.

Також стало відомо, що 2 неназваних гравців Миная відмовляли інших виходити на матч.

Зустріч повинна була початися о 19:00.

Раніше повідомлялося, що Минай відмовився грати матч з Шахтарем.

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