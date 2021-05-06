Ворскла продовжила контракт з Косовським

Нова угода 47-річного фахівця розрахована на два роки

Відомий футбольний фахівець Віталій Косовський і надалі стоятиме на чолі тренерського штабу молоді Ворскли.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Нова угода 47-річного спеціаліста розрахована на два роки. Про те, хто ще увійде до тренерсько-адміністративного штабу нової реформованої команди (нагадаємо, чемпіонату U-21 за регламентом нового сезону не передбачено, - прим.) стане відомо дещо згодом.

Раніше, Ворскла розписала мирову з чернігівською Десною в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.