Фінал Ліги чемпіонів відбудеться із глядачами

Фінал відбудеться з глядачами

Фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться у Стамбулі, зможуть відвідати 25 тисяч фанів.

Про це повідомляє The Times.

УЄФА поки що не повідомила про те, що матч відбудеться із глядачами. Наприкінці березня європейська організація надала місцевій владі права самостійно визначати кількість глядачів, які можуть відвідувати футбольні поєдинки.

Матч Ліги чемпіонів має приймати Олімпійський стадіон у Стамбулі, який здатен умістити 80 500 глядачів. Таким чином, арена під час фінального поєдинку може бути заповненою майже на третину.

УЄФА планує продавати квитки на турнір за допомогою лотереї. Кожен з охочих може подати заявку на два квитки, після чого організація обере переможців.

УЄФА також надасть кожному з учасників фіналу по 4 тисячі квитків для розподілу між уболівальниками.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів.