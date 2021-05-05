Дніпро-1 - Зоря 0:1. Відео голу

У 25 турі української Прем'єр-ліги Дніпро-1 вдома поступилося Зорі.

79 хвилина. Відео голу Юрченка

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 05 травня

Дніпро-1 - Зоря 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Юрченко (пен)

Дубінчак, 13, Дуглас, 45+1, Тейлор, 90+1 - Іванісеня, 40, Вернидуб, 44, Аллах'яр, 85.

Дніпро-1: Юрчук, Адамюк (Цуріков, 83), Сваток, Дуглас, Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко, Булеца (Білл, 83), Тейлор, Довбик, Ді Франко.

Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Іванісеня (Цвек, 83), Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв, Громов (Аллах'яр, 74).

Вилучення: Ігнатенко, 69.

Раніше, Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ.