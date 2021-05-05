Ворскла - Десна 1:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25 туру української Прем'єр-ліги Ворскла вдома зіграла внічию з Десною.
18 хвилина. Відео голу Тіля
54 хвилина. Відео голу Гітченка
Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 05 травня
Ворскла - Десна 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Тіль, 1:1 - 54 Гітченко
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлін, Тілль, Скляр, Степанюк, Кулач
Десна: Паст, Тамм, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гітченко, Сухоцький, Гуцуляк, Конопля, Дегтярьов (Безбородько, 46)
Попередження: Якубу (62), Сапай (90) - Конопля (39), Тамм (69), Гуцуляк (93)
Вилучення: Якубу (86, друга жовта картка)