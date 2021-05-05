Шахтар добре зіграв у Лізі чемпіонів, однак провалив сезон у чемпіонаті України.

Про це розповів президент донецького клубу Рінат Ахметов.

"Після першого тайму матчу з Реалом ми побачили рахунок 0:3. Було дуже багато нашої молоді, вихованців Академії. І не просто 0:3, а за якістю гри. Рахунок по грі повинен бути більшим! І вдома ми їх обіграли 2:0. Тобто в цьому році в Лізі чемпіонів ми все-таки зіграли здорово з Реалом, ми не програли Інтеру і вийшли з найскладнішою групи. Це було здорово.

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Ми виграли 4 чемпіонства поспіль. А в цьому році ми програли - це погано. В цьому році ми засмучені з приводу чемпіонства, але у нашого клубу завжди самі амбітні цілі.

Ми будемо йти, долаючи найскладніші перешкоди, і завойовувати нові трофеї", - сказав Ахметов.