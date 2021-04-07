 Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі

Сьогодні 12:08 Valeriy Ruchka 282 0
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі

У прямому ефірі телеканалу Україна 24 стався курйоз — один з місцевих жителів під час трансляції програми Ранок чемпіонів назвав власника "Медіа групи Україна" та президента донецького Шахтаря Ріната Ахметова "півнем".

І хоча в YouTube перемотати відео, щоб подивитися запис, вже не можна, деякі користувачі соціальних мереж встигли записати фрагмент.

На кадрах видно, що кореспондентка Лейла Мамедова спільно з іншими ведучими телеканалу обговорюють можливість пересування Києвом в умовах обмеження пересування громадян у громадському транспорті без допомоги служб таксі. Сама Мамедова в кадрі також на велосипеді.

Коли повз неї проїжджав чоловік на велосипеді, вона вирішила поцікавитися у нього, чому він вибрав для пересування по столиці саме велосипед, на що той відповів: "Тому що Ахметов — півень".

Після цих слів чоловік поїхав за своїм маршрутом, а кореспондентка не розгубилася і почала говорити про плюси пересування на велосипеді у весняну пору року.

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