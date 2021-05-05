 Ахметов: Шахтар програв чемпіонство - це погано | Футбол | Champion.com.ua
Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 997
Повернення короля: Рамос у старті Реала на матч проти Челсі
Сьогодні 21:04 130
Зоря обіграла Дніпро-1, Ворскла зіграла внічию з Десною у 25 турі УПЛ
Сьогодні 20:52 254
Маліновський - найкращий гравець Аталанти у квітні
Сьогодні 20:41 159
Челсі - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:45 4778
Кличко побив рекорди Тайсона, Льюїса і Мохаммеда Алі
Сьогодні 11:39 17312
Динамо зіграє з Маріуполем, Ворскла - з Десною. Розклад матчів 25 туру УПЛ на 5 травня
Сьогодні 09:39 755
Манчестер Сіті вперше за 51 рік вийшов до фіналу єврокубків
Сьогодні 09:09 886
WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ
Сьогодні 08:08 1471
Запрошували у Ліверпуль. Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:18 4748
Блоги
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:33 583
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:33 5887
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:17 1552
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 2578
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:59 363
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 891
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 2871
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 3016
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 3619
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Вчора 21:59 1298
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 16928 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 646
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 519 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 597
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 745 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ахметов підсумував сезон Шахтаря

Сьогодні 19:28 1337 0
Рінат Ахметов прокоментував сезон Шахтаря
Ахметов підсумував сезон Шахтаря
#Шахтар, #Ахметов

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар добре зіграв у Лізі чемпіонів, однак провалив сезон у чемпіонаті України.

Про це розповів президент донецького клубу Рінат Ахметов.

"Після першого тайму матчу з Реалом ми побачили рахунок 0:3. Було дуже багато нашої молоді, вихованців Академії. І не просто 0:3, а за якістю гри. Рахунок по грі повинен бути більшим! І вдома ми їх обіграли 2:0. Тобто в цьому році в Лізі чемпіонів ми все-таки зіграли здорово з Реалом, ми не програли Інтеру і вийшли з найскладнішою групи. Це було здорово.

Актуально: Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі

Ми виграли 4 чемпіонства поспіль. А в цьому році ми програли - це погано. В цьому році ми засмучені з приводу чемпіонства, але у нашого клубу завжди самі амбітні цілі.

Ми будемо йти, долаючи найскладніші перешкоди, і завойовувати нові трофеї", - сказав Ахметов.

Коментарі ()