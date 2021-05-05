 Німецький клуб хоче підписати голкіпера Зорі | Футбол | Champion.com.ua
Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 800
Челсі - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:45 4717
Кличко побив рекорди Тайсона, Льюїса і Мохаммеда Алі
Сьогодні 11:39 15222
Динамо зіграє з Маріуполем, Ворскла - з Десною. Розклад матчів 25 туру УПЛ на 5 травня
Сьогодні 09:39 730
Манчестер Сіті вперше за 51 рік вийшов до фіналу єврокубків
Сьогодні 09:09 818
WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ
Сьогодні 08:08 1424
Запрошували у Ліверпуль. Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:18 4685
Зінченко став третім українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:18 3563
Ліга чемпіонів. Півфінал. Манчестер Сіті - ПСЖ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 03:53 3066
Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 2062
Блоги
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:33 240
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:33 5721
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:17 1454
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 2456
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:59 351
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 859
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 2863
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 2975
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 3443
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Вчора 21:59 1286
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 16713 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 639
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 509 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 591
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 740 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Німецький клуб хоче підписати голкіпера Зорі

Сьогодні 18:55 459 0
Голкіпер може змінити клуб
Німецький клуб хоче підписати голкіпера Зорі
#Зоря, #Васіль

Джерело - sport.ua.

Голкіпер Зорі Нікола Васіль в літнє трансферне вікно може перебратися в клуб другої німецької Бундесліги Санкт-Паулі.

Про це розповів спортивний директор німецького клубу Андреас Борнеманн.

Актуально: Васіль - найкращий голкіпер УПЛ за версією InStat

"Я знаю його ще за виступами за Нюрнберг. Було б дивно, якби ми не займалися воротарем, коли стало ясно, що в наступному сезоні у нас буде одразу дві вакансії на цій позиції. Його розвиток і можливість безплатного трансферу є важливим критерієм для нас", - заявив Борнеманн.

Контракт Васіля з Зорею закінчується 30 червня. У нинішньому сезоні голкіпер провів 15 матчів в УПЛ, в яких пропустив 10 м'ячів, а у 9 поєдинках йшов з поля без пропущених голів.

Коментарі ()