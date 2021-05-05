Німецький клуб хоче підписати голкіпера Зорі

Голкіпер може змінити клуб

Голкіпер Зорі Нікола Васіль в літнє трансферне вікно може перебратися в клуб другої німецької Бундесліги Санкт-Паулі.

Про це розповів спортивний директор німецького клубу Андреас Борнеманн.

Актуально: Васіль - найкращий голкіпер УПЛ за версією InStat

"Я знаю його ще за виступами за Нюрнберг. Було б дивно, якби ми не займалися воротарем, коли стало ясно, що в наступному сезоні у нас буде одразу дві вакансії на цій позиції. Його розвиток і можливість безплатного трансферу є важливим критерієм для нас", - заявив Борнеманн.

Контракт Васіля з Зорею закінчується 30 червня. У нинішньому сезоні голкіпер провів 15 матчів в УПЛ, в яких пропустив 10 м'ячів, а у 9 поєдинках йшов з поля без пропущених голів.