Васіль - найкращий голкіпер УПЛ за версією InStat

Визначився найкращий голкіпер чемпіонату України

Воротар луганської Зорі Нікола Васіль є найкращим в УПЛ.

Про це повідомляє InStat.

У поточному сезоні на рахунку боснійського воротаря вісім ігор за "чорно-білих" в УПЛ. У них він пропустив лише два м'ячі і шість матчів зіграв на нуль.

За підрахованої статистикою, по воротах Василя суперники луганчан били 88 разів, з низ 36 у ворота. Пропустивши два голи відсоток його сейвів становить 94. Також він зробив вісім суперпорятунків і має високий відсоток точних передач - 84.

До трійки найкращих голкіперів увійшли Олександр Ткаченко з полтавської Ворскли і Валерій Юрчук з Дніпра-1.

Нагадаємо, Нікола Васіль перебрався в Зорю з німецького Нюрнберга влітку 2019 року. Також він виступав за боснійський Зрінськи і інші клуби.