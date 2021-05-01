Динамо розгромило Ворсклу у 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над полтавською Ворсклою в рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:5. Віталій Буяльський оформив хет-трик.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 тур, 1 травня
Ворскла - Динамо 1:5 (1:3)
Голи: 0:1 - 6 Буяльський, 0:2 - 15 Буяльський, 1:2 - 24 Кулач, 1:3 - 31 Буяльський, 1:4 - 65 Родрігес, 1:5 - 84 Сідклей
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков(Сапай 46), Альюн(Челядін 46), Якубу(Ребенок 46), Луізао, Пуцлін, Тілль, Кане(Кравчук 68), Степанюк(Крупський 75), Кулач
Запасні: Ткаченко, Сапай, Челядін, Ребенок, Крупський, Нестеренко, Кравчук
Динамо: Бущан, Шепелєв(Гармаш 46), Шапаренко, Миколенко(Сідклей 78), Караваєв, Родрігес(Клейтон 82), Забарний, Буяльський(Лєднєв 67), Сирота, Бєсєдін(Супряга 46), Кендзьора
Запасні: Бойко, Попов, Де Пена, Леднєв, Гармаш, Сідклей, Тимчик, Клейтон, Супряга
Жовті картки: Кендзьора(26), Сапай(55), Степанюк(62), Тілль(71), Кравчук(87)
Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Дніпро-1.