Матч Колос - Динамо відбудеться без глядачів

Джерело - ФК Колос.
У неділю, 9 травня, в Ковалівці відбудеться без глядачів заключний матч УПЛ сезону 2020/2021, в якому Колос прийме київське Динамо.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Ковалівки.
На цьому тижні Київська область виходить з червоної карантинної зони, але епідеміологічна ситуація в країні та області залишається серйозною. Міністерство охорони здоров'я України застосовує обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.
Піклуючись про здоров'я уболівальників, матч Колос - Динамо в Ковалівці відбудеться за порожніх трибун.
Нагадаємо, Динамо розгромило Ворсклу у 24 турі УПЛ.