Матч Колос - Динамо відбудеться без глядачів

Епідеміологічна ситуація в країні та області залишається несприятливою

Джерело - ФК Колос.

У неділю, 9 травня, в Ковалівці відбудеться без глядачів заключний матч УПЛ сезону 2020/2021, в якому Колос прийме київське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Ковалівки.

На цьому тижні Київська область виходить з червоної карантинної зони, але епідеміологічна ситуація в країні та області залишається серйозною. Міністерство охорони здоров'я України застосовує обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Піклуючись про здоров'я уболівальників, матч Колос - Динамо в Ковалівці відбудеться за порожніх трибун.

Нагадаємо, Динамо розгромило Ворсклу у 24 турі УПЛ.