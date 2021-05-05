Сидорчук та Бойко вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Маріуполем

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбудеться матч 25-го туру УПЛ Динамо - Маріуполь. Початок матчу о 14:00.
Відомі стартові склади команд:
Динамо: Бойко, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Миколенко, Тимчик, Забарний, Буяльський, Бєсєдін
Запасні: Бущан, Лєднєв, Родрігес, Гармаш, Сідклей, Караваєв, Кендзьора, Сирота, Супряга
Маріуполь: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Мампассі, Кирюханцев, Мишньов, Танковський, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков
Запасні: Кудрик, Драмбаєв, Муравський, Сагуткін, Чех, Меліченко, Петерман, Кащук, Сікан
Нагадаємо, Динамо розгромило Ворсклу у 24 турі УПЛ.