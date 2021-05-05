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Реал підпише Голанда у 2022 році

Сьогодні 15:40 368 0
Цього літа норвезький форвард з Боруссії не піде
Реал підпише Голанда у 2022 році
#Голанд, #Боруссія

Джерело - sport.ua.

Мадридський Реал виграє гонку за 20-річного нападника дортмундської Боруссії і збірної Норвегії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє AS.

Але іспанському клубу доведеться дочекатися 2022 року, щоб підписати гравця.

Цього літа вершкові зосередять свої зусилля на покупці 22-річного форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Голанд буде радий залишитися в Боруссії ще на рік.

Боруссія продасть Ерлінга в Реал в кінці наступного сезону.

У поточному сезоні Голанд провів за німецький клуб 38 матчів у всіх турнірах, де забив 37 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

Орієнтовна вартість гравця складає €110 мільйонів.

Раніше, Мессі готовий погодитись на зниження зарплати заради трансферу Голанда.

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