Реал підпише Голанда у 2022 році

Цього літа норвезький форвард з Боруссії не піде

Мадридський Реал виграє гонку за 20-річного нападника дортмундської Боруссії і збірної Норвегії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє AS.

Але іспанському клубу доведеться дочекатися 2022 року, щоб підписати гравця.

Цього літа вершкові зосередять свої зусилля на покупці 22-річного форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Голанд буде радий залишитися в Боруссії ще на рік.

Боруссія продасть Ерлінга в Реал в кінці наступного сезону.

У поточному сезоні Голанд провів за німецький клуб 38 матчів у всіх турнірах, де забив 37 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

Орієнтовна вартість гравця складає €110 мільйонів.

Раніше, Мессі готовий погодитись на зниження зарплати заради трансферу Голанда.