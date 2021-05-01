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Мессі готовий погодитись на зниження зарплати заради трансферу Голанда

Сьогодні 11:13 381 0
Ліонель Мессі зацікавлений у трансфері Ерлінга Голанда
Мессі готовий погодитись на зниження зарплати заради трансферу Голанда
#Голанд, #Мессі, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі може допомогти каталонцям підписати нападника Боруссії Дортмунд Ерлінга Холанда.

Про це повідомляє Eurosport.

Президент Барселони звернувся до Мессі із проханням підписати новий контракт із клубом зі зниженою зарплатою, аби "блаугранас" отримали додаткові ресурси на трансфер Ерлінга Голанда,

Відзначається, що Ліонель погодився, але каталонцям доведеться шукати додаткові кошти, щоб трансфер норвежця став реальністю. Цікаво, що наставник Барселони Рональд Куман вважає пріоритетним придбання Мемфіса Депая, але Лапорта бажає підписати лише форварда Борусії Д.

Голанд зіграв 38 поєдинків у складі німецького клубу в поточному сезоні, записавши до свого активу 37 голів та 11 асистів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує космічний контракт для Мессі.

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