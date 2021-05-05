Шаран: Настрій дуже поганий

До матчу 25-го туру української Прем'єр-ліги проти Колоса Олександрія підходить з кадровими проблемами.

Про це заявив головний тренер олександрійської команди Володимир Шаран

"У нас дуже багато кадрових проблем. Зіграти не зможуть Лучкевич, Третьяков, Сітало, Пашаєв і Бухал. Гратимуть ті, хто завжди у нас в обоймі й, звичайно ж, будемо залучати молодь. Настрій дуже поганий, бо не хотіли програвати Руху. Я був дуже задоволеним першим таймом, але далі побачив як команда грає не так, як хотілося. Ми дуже засмучені", - сказав Шаран.