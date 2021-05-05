 WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 1215
WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ
Сьогодні 08:08 154
Запрошували у Ліверпуль. Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:18 3796
Зінченко став четвертим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:18 1519
Ліга чемпіонів. Півфінал. Манчестер Сіті - ПСЖ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 03:53 1898
Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0. Як це було
Вчора 23:54 5900
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 22:17 2314
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Вчора 19:14 513
Лідера Зорі хочуть підписати клуби з Іспанії та Росії
Вчора 17:39 2251
Моурінью з наступного сезону очолить Рому
Вчора 16:31 3758
Блоги
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 2510
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 2308
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 1957
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Вчора 21:59 944
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 8959
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 568
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 423 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 513
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 696 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 12:32 5459 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ

Сьогодні 08:08 154 0
Відзначено хорошу гру українця у півфіналі Ліги чемпіонів
WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ
#Зінченко, #МС, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко за гру проти ПСЖ отримав хорошу оцінку 7.4.

Про це повідомляє WhoScored.

Це вище командної оцінки англійського колективу (7.2). Українець отримав попередження у кінцівці гри. Найкращим гравцем зустрічі названий автор дубля Ріяд Марез (9.7). Хавбек Філ Фоден оцінений в 8.5.

Манчестер Сіті вдома виграв півфінальний матч Ліги чемпіонів у ПСЖ (2:0). Обидва м'яч на рахунку форварда містян Ріяда Мареза. У першому матчі англійці виграли з рахунком 2:1. Таким чином, містяни вперше в історії вийшли у фінал Ліги чемпіонів.

Коментарі ()