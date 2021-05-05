Відзначено хорошу гру українця у півфіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко за гру проти ПСЖ отримав хорошу оцінку 7.4.

Про це повідомляє WhoScored.

Це вище командної оцінки англійського колективу (7.2). Українець отримав попередження у кінцівці гри. Найкращим гравцем зустрічі названий автор дубля Ріяд Марез (9.7). Хавбек Філ Фоден оцінений в 8.5.

Манчестер Сіті вдома виграв півфінальний матч Ліги чемпіонів у ПСЖ (2:0). Обидва м'яч на рахунку форварда містян Ріяда Мареза. У першому матчі англійці виграли з рахунком 2:1. Таким чином, містяни вперше в історії вийшли у фінал Ліги чемпіонів.