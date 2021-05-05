Зінченко став третім українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті перемогти ПСЖ і пробитися в фінал Ліги чемпіонів. Таким чином, Зінченко став третім українським футболістом, команда якого зіграє в фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Команди нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка тричі грали у фіналах (Мілан, 2003, 2005; Челсі, 2008), українець виграв трофей 2003 року. Ще одним володарем кубка Ліги чемпіонів є Анатолій Тимощук (2012, 2013).

Манчестер Сіті вперше в своїй історії зіграє в фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться в Стамбулі, 29 травня. Суперник Містян визначиться в грі Челсі - Реал.