Зідан: У футболі чудес не буває

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився очікуваннями від матчу-відповіді з Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"У мене хороші відчуття. Ми раді, що візьмемо участь в цьому матчі, і знаємо, чого завтра чекати. Ми розуміємо, що треба робити, і віддамо всі сили заради успіху.

Ми досягли цієї стадії завдяки старанній роботі, вірі в себе - і тільки цього. У футболі чудес не буває.

Нам потрібно грати так, як ми вміємо, попереду як мінімум 90 хвилин. Ми в півфіналі Ліги чемпіонів, це буває не щодня. Гравці добре підготовлені до матчу. Зіграти треба добре, викластися повністю. Я турбуюся тільки з приводу нашої роботи з м'ячем. В іншому команда готова.

Я не можу зараз сказати, чи буде грати Рамос. Він прибув з командою, це означає, що він в порядку. І ось те, що капітан і наш лідер з нами, найголовніше", - заявив Зідан.