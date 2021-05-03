 Захисник Реала Варан пропустить матч проти Челсі | Футбол | Champion.com.ua
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Захисник Реала пропустить матч проти Челсі

Сьогодні 17:42 485 0
Варан не зможе зіграти проти Челсі
Захисник Реала пропустить матч проти Челсі
#Варан, #Реал, #Челсі

Джерело - isport.uа.

Захисник Реала Рафаель Варан не зможе грати як мінімум десять днів.

Про це повідомляє As.

У гравця діагностовано м'язове ушкодження. Таким чином, Варан не допоможе команді в півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Челсі.

Водночас в цьому матчі можуть взяти участь капітан мадридців Серхіо Рамос і захисник Ферлан Менді, які близькі до відновлення.

Поєдинок Челсі - Реал відбудеться в середу, 5 травня. 

Нагадаємо, Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

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