Джерело - isport.uа.
Захисник Реала Рафаель Варан не зможе грати як мінімум десять днів.
Про це повідомляє As.
У гравця діагностовано м'язове ушкодження. Таким чином, Варан не допоможе команді в півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Челсі.
Водночас в цьому матчі можуть взяти участь капітан мадридців Серхіо Рамос і захисник Ферлан Менді, які близькі до відновлення.
Поєдинок Челсі - Реал відбудеться в середу, 5 травня.
Нагадаємо, Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.