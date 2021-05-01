Джерело - Чемпіон.
Прикарпаття звільнило головного тренера команди Руслана Мостового після чергової поразки у Першій лізі.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Обов'язки тренера тимчасово виконуватиме асистент тренера Олег Рипан.
“Мостовий йде! Т.в.о. Олег Рипан! Дякую за роботу! На жаль, результат невтішний! 0:1 Миколаїв!”, – розповів Марцінків.
Нагадаємо, 30 квітня, Прикарпаття поступилося Миколаєву.
На післяматчевій пресконференції тренер Прикарпаття Руслан Мостовий відзначив:
"У нас була домовленість з керівниками. Кожна історія має початок та закінчення. Рішення зараз будуть вони (керівництво клубу – ред.) приймати. Скажімо так, у кожного з нас є своя Страсна п'ятниця", - розповів Мостовий.