Прикарпаття звільнило головного тренера команди Руслана Мостового після чергової поразки у Першій лізі.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Обов'язки тренера тимчасово виконуватиме асистент тренера Олег Рипан.

Нагадаємо, 30 квітня, Прикарпаття поступилося Миколаєву.

На післяматчевій пресконференції тренер Прикарпаття Руслан Мостовий відзначив:

"У нас була домовленість з керівниками. Кожна історія має початок та закінчення. Рішення зараз будуть вони (керівництво клубу – ред.) приймати. Скажімо так, у кожного з нас є своя Страсна п'ятниця", - розповів Мостовий.