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Капелло оцінив призначення Моурінью у Рому

Сьогодні 21:57 893 0
Фабіо Капелло прокоментував призначення Жозе Моурінью у Рому
Капелло оцінив призначення Моурінью у Рому
#Рома, #Моурінью

Джерело - isport.ua.

Новий головний тренер Роми Жозе Моурінью не зможе змінити ситуацію, якщо клуб не купить нових гравців.

Про це розповів екстренер римського клубу Фабіо Капелло.

"Щоб перемагати, відмінного тренера недостатньо. Також потрібні і сильні гравці. Жозе - дуже авторитетний і досвідчений фахівець. І, головне, він добре знає італійський футбол, так що йому буде набагато легше.

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Рома - складна команда, але Моурінью вміє проявляє себе у важких ситуаціях. Хочу побажати уболівальникам Роми, щоб він впорався з роботою так само здорово, як в Інтері", - розповів Капелло.

Раніше, Моурінью пояснив перехід у Рому.

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