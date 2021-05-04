Моурінью пояснив перехід у Рому

Майбутній головний тренер Роми Жозе Моурінью пояснив свій прихід у римський клуб.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Дякую родині Фрідкінів за те, що обрали мене, щоб я очолив цю чудову команду і став частиною їх планів. Після зустрічей з власниками і гендиректором Тьягу Пінту, я відразу зрозумів повноту амбіцій Роми. Це ті ж амбіції і прагнення, які завжди мотивували мене, і разом ми хочемо побудувати успішний проект у найближчі роки.

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Неймовірна пристрасть уболівальників Роми переконала мене погодитися на цю роботу, і я не можу дочекатися початку наступного сезону. Водночас я бажаю Паулу Фонсеці всього найкращого і сподіваюся, що медіа оцінять, що я буду говорити далі, але пізніше", - розповів Моурінью.