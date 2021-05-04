Динамо намагалося підкупити арбітра ФІФА Лопес Ньєто перед матчем Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса у 1995 році.

Про це розповів сам рефері.

"Сауна, яку мені запропонували, була, звичайно, інша. Ми пройшли в кімнату, і коли я приймав душ, вони постукали в двері, і дали мені посилку. В цей же момент в моїй кімнаті задзвонив телефон: Антоніо, вони принесли мені шубу" (вочевидь, мова йде про розмову з одним з асистентів - прим.). Але найгірше було ще попереду. Ми вирушили повечеряти з цими панами, і вони на двох мерседесах поїхали прямо в ліс. Вони привезли мене в свого роду село. "Це штаб київського "Динамо", - сміючись сказали вони.

Там навіть прапора не було. І раптом якісь дівчата почали бігати навколо мене в дуже провокаційній манері. А потім, в приміщенні, вони хотіли зі мною поговорити, і дали папірець, на якому було написано: "Антоніо, перемога Динамо. 30 тисяч доларів для вас", - згадав Лопес Ньєто.