 30 тис доларів та дівчата: Арбітр пригадав "шубний" скандал з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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30 тис доларів та дівчата: Арбітр пригадав "шубний" скандал з Динамо

Сьогодні 20:15 1368 0
Лопес Ньєто прокоментував скандал з Динамо
30 тис доларів та дівчата: Арбітр пригадав "шубний" скандал з Динамо
#Динамо, #Суркіс

Джерело - sport.ua.

Динамо намагалося підкупити арбітра ФІФА Лопес Ньєто перед матчем Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса у 1995 році.

Про це розповів сам рефері.

"Сауна, яку мені запропонували, була, звичайно, інша. Ми пройшли в кімнату, і коли я приймав душ, вони постукали в двері, і дали мені посилку. В цей же момент в моїй кімнаті задзвонив телефон: Антоніо, вони принесли мені шубу" (вочевидь, мова йде про розмову з одним з асистентів - прим.). Але найгірше було ще попереду. Ми вирушили повечеряти з цими панами, і вони на двох мерседесах поїхали прямо в ліс. Вони привезли мене в свого роду село. "Це штаб київського "Динамо", - сміючись сказали вони.

Там навіть прапора не було. І раптом якісь дівчата почали бігати навколо мене в дуже провокаційній манері. А потім, в приміщенні, вони хотіли зі мною поговорити, і дали папірець, на якому було написано: "Антоніо, перемога Динамо. 30 тисяч доларів для вас", - згадав Лопес Ньєто.

Матч Динамо - Панатінаїкос відбувся 13 вересня 1995 року та завершився перемогою киян з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Віталій Косовський.

Згодом УЄФА зняв Динамо з поточного розіграшу Ліги чемпіонів і відсторонив на наступні два сезони від єврокубків, а Василя Бабійчука та Ігоря Суркіса довічно усунув від футболу.

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