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Санжар назвав своє завдання в Олімпіку

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Санжар назвав своє завдання в Олімпіку
#Олімпік, #Санжар

Джерело - olimpik.com.ua.

Олімпік повинний зберегти прописку в УПЛ.

Про це розповів новий головний донецького клубу Роман Санжар.

"Звичайно, я нудьгував. Я провів в Олімпіку дуже хороший час. Для мене це рідний клуб, за виступами якого я стежив і за який переживав завжди. Тому, коли мені надійшла пропозиція очолити команду, я із задоволенням її прийняв. Попередньо ми обговорили деякі нюанси з президентом і потім потиснули руки.

Залишається два тури до закінчення чемпіонату. Щось кардинально поміняти за тиждень, звичайно, неможливо. Одна справа стежити за командою по телевізору, але зовсім інше - опинитися всередині самого процесу ...

Зараз головне - зберегти прописку в УПЛ, а вже влітку будемо комплектуватися і готувати команду під певні завдання", - відзначив Санжар.

Нагадаємо, Олімпік відправив у відставку Калитвинцева.

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