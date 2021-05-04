Санжар назвав своє завдання в Олімпіку

Олімпік повинний зберегти прописку в УПЛ.

Про це розповів новий головний донецького клубу Роман Санжар.

"Звичайно, я нудьгував. Я провів в Олімпіку дуже хороший час. Для мене це рідний клуб, за виступами якого я стежив і за який переживав завжди. Тому, коли мені надійшла пропозиція очолити команду, я із задоволенням її прийняв. Попередньо ми обговорили деякі нюанси з президентом і потім потиснули руки.

Залишається два тури до закінчення чемпіонату. Щось кардинально поміняти за тиждень, звичайно, неможливо. Одна справа стежити за командою по телевізору, але зовсім інше - опинитися всередині самого процесу ...

Зараз головне - зберегти прописку в УПЛ, а вже влітку будемо комплектуватися і готувати команду під певні завдання", - відзначив Санжар.