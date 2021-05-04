Джерело - ФК Рома.
48-річний головний тренер римської Роми Паулу Фонсека залишить клуб після закінчення сезону.
Про це заявив президент клубу Ден Фрідкін.
"Від імені всіх співробітників Роми ми хотіли б подякувати Паулу Фонсеці за наполегливу працю і лідерство, продемонстровані протягом цих двох років", - заявив Фрідкін.
Фонсека очолює Рому з літа 2019 року. З 2016 по 2019 роки фахівець працював головним тренером донецького Шахтаря.
Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому у першому півфінальному матчі Ліги Європи.