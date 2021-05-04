48-річний головний тренер римської Роми Паулу Фонсека залишить клуб після закінчення сезону.

Про це заявив президент клубу Ден Фрідкін.

"Від імені всіх співробітників Роми ми хотіли б подякувати Паулу Фонсеці за наполегливу працю і лідерство, продемонстровані протягом цих двох років", - заявив Фрідкін.