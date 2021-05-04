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Фінал Ліги Європи відбудеться з глядачами

Сьогодні 13:55 439 0
Поєдинок відбудеться в польському Гданську
Фінал Ліги Європи відбудеться з глядачами
#МЮ, #Арсенал, #Вільярреал, #Рома

Джерело - Tribuna.com.

Стартував продаж квитків на фінальний матч Ліги Європи сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Поєдинок відбудеться в польському Гданську. Місцева влада підтвердила, що стадіон може бути заповнений на 25%. Таким чином на матч допустять 9,5 тисячі глядачів.

Подати заявку на придбання квитків можна до 15.00 п'ятниці на офіційному сайті УЄФА.

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня. Там зіграють переможці півфінальних пар Вільярреал - Арсенал (2:1 - перший матч), Манчестер Юнайтед - Рома (6:2).

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