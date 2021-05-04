Хаві залишить Аль-Садд влітку нинішнього року

У березні іспанець привів клуб до чемпіонства

Джерело - Чемпіон.

Хаві покине посаду головного тренера Аль-Садда влітку нинішнього року.

Про це повідомляє Al Kass.

У Катарі не продовжуватимуть контракт з 41-річним іспанцем, який закінчується в червні.

Хаві довгий час пов'язували з потенційним поверненням в Барселону в якості головного тренера. Протягом футбольної кар'єри він провів за блаугранас 787 матчів у всіх турнірах.

Іспанець перейшов в Аль-Садд влітку 2015 року, провівши за команду 97 матчів. Тренером був призначений в 2019 році, після чого привів команду до чемпіонського титулу в березні.

Раніше стало відомо, за якої умови Хаві замінить Кумана у Барселоні.