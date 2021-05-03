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Бондар: Після травми було спустошення

Сьогодні 22:14 141 0
Валерій Бондар прокоментував свою травму
Бондар: Після травми було спустошення
#Бондар, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар відреагував на серйозну травму коліна, яка не дозволить йому зіграти на Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Після травми було спустошення. Грав останні 3-4 гри Шахтаря і розумів, що, можливо, буде шанс поїхати на Євро. Хотів довести, що гідний цього. Найбільше через це засмутився.

І через те, що новий сезон доведеться починати не зі зборів, а з відновлення", - сказав Бондар.

Терміни відновлення складуть близько трьох місяців.

Раніше, Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір.

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