Бондар: Після травми було спустошення

Джерело - footballua.tv.
Захисник Шахтаря Валерій Бондар відреагував на серйозну травму коліна, яка не дозволить йому зіграти на Євро-2020.
Про це розповів сам футболіст.
"Після травми було спустошення. Грав останні 3-4 гри Шахтаря і розумів, що, можливо, буде шанс поїхати на Євро. Хотів довести, що гідний цього. Найбільше через це засмутився.
І через те, що новий сезон доведеться починати не зі зборів, а з відновлення", - сказав Бондар.
Терміни відновлення складуть близько трьох місяців.
Раніше, Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір.