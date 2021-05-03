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Левандовський може перейти у клуб АПЛ

Сьогодні 18:55 485 0
Роберт Левандовський може покинути Баварію
Левандовський може перейти у клуб АПЛ
#Левандовський, #Баварія

Джерело - sport.ua.

Нападник Баварії Роберт Левандовський може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Bild.

32-річний футболіст хоче підписати новий контракт з клубом, але Баварія не зацікавлена ​​в цьому.

У разі, якщо агенту Левандовський не вдасться домовитися про підвищення зарплати форварда, він може перебратися в англійський клуб. Раніше інтерес до поляка проявляли Челсі і Манчестер Юнайтед.

Поточний контракт поляка з Баварією закінчується влітку 2023 року.

Нападник зіграв 37 матчів у поточному сезоні у складі Баварії, в яких забив 43 голи та віддав 8 результативних передач.

Раніше, Левандовський повернувся у загальну групу Баварії.

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