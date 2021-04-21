Левандовський повернувся у загальну групу Баварії

Нападник повернувся у загальну групу Баварії

Нападник Баварії Роберт Левандовський повернувся до тренувань у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Левандовський у матчі за збірну травмував зв'язки коліна і майже місяць не виходив на поле. Баварія без головного бомбардира встигла поступитися ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вже в наступному турі Бундесліги мюнхенці можуть гарантувати собі титул чемпіона.

Відзначимо, що польський нападник провів 36 матчів у поточному сезоні, відзначився 42 голами та 8 асистами.

Раніше, Баварія вдома переграла Баєр.