Левандовський повернувся у загальну групу Баварії

Джерело - football24.ua.
Нападник Баварії Роберт Левандовський повернувся до тренувань у загальній групі.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Левандовський у матчі за збірну травмував зв'язки коліна і майже місяць не виходив на поле. Баварія без головного бомбардира встигла поступитися ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вже в наступному турі Бундесліги мюнхенці можуть гарантувати собі титул чемпіона.
Відзначимо, що польський нападник провів 36 матчів у поточному сезоні, відзначився 42 голами та 8 асистами.
Раніше, Баварія вдома переграла Баєр.