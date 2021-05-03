 Йовичевич оцінив потенціал СК Дніпро-1 | Футбол | Champion.com.ua
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Йовичевич оцінив потенціал СК Дніпро-1

Сьогодні 18:13 516 0
Ігор Йовичевич прокоментував потенціал СК Дніпро-1
Йовичевич оцінив потенціал СК Дніпро-1
#Йовичевич, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

Дніпро-1 міг би боротися за місце в єврокубках, якби не осіння криза.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Ігор Йовичевич.

"Займаємо то місце, яке є зараз (8-е). Але не говоримо про коронавірус, про шість матчів, де у нас були великі проблеми і ми втратили 18 очок восени. Хоча б кілька очок з цих 18-ти додати, то можна уявити, де був би "Дніпро-1" з тим футболом, який зараз показуємо.

Були б разом з Зорею, Десною та Ворсклою. 3-4 команда УПЛ? Так би і було, якби не коронавірус, коли випало 16 гравців одночасно.

Згоден, що Дніпро-1 за складом не поступається Зорі або Десні, але на їхньому боці досвід", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Дніпро-1.

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