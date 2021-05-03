 Буяльський: Найкращий сезон у моїй кар'єрі | Футбол | Champion.com.ua
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Буяльський: Найкращий сезон у моїй кар'єрі

Сьогодні 16:42 197 0
Віталій Буяльський прокоментував теперішній сезон
Буяльський: Найкращий сезон у моїй кар'єрі
#Динамо, #Буяльський

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський оцінив нинішній сезон.

Про це розповів сам футболіст.

"Так, перший хет-трик у мене, ще три передачі у Караваєва. Сказав йому, щоб мене подякував, адже я двічі забив з його передач. Він повинен проставити. Віддати - можна, але ось забити. Потрібно майстерність. Посміялися з ним.

Найкращий сезон у моїй кар'єрі? В принципі, так, можна так сказати. Індивідуально я себе вже не беру, а говорю про команду. Мені не 19-20 років, щоб гнатися за індивідуальними нагородами.

Але командно - найкращий сезон. Ми потрапили в Лігу чемпіонів, гідно, я вважаю, там зіграли. Суперкубок, чемпіонат ще виграли", - сказав Буяльський.

Раніше, Динамо розгромило Ворсклу у 24 турі УПЛ.

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