Буяльський: Найкращий сезон у моїй кар'єрі

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський оцінив нинішній сезон.

Про це розповів сам футболіст.

"Так, перший хет-трик у мене, ще три передачі у Караваєва. Сказав йому, щоб мене подякував, адже я двічі забив з його передач. Він повинен проставити. Віддати - можна, але ось забити. Потрібно майстерність. Посміялися з ним.

Найкращий сезон у моїй кар'єрі? В принципі, так, можна так сказати. Індивідуально я себе вже не беру, а говорю про команду. Мені не 19-20 років, щоб гнатися за індивідуальними нагородами.

Але командно - найкращий сезон. Ми потрапили в Лігу чемпіонів, гідно, я вважаю, там зіграли. Суперкубок, чемпіонат ще виграли", - сказав Буяльський.