Інгулець розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олімпік приймав Інгулець у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.
Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 0:3.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 тур, 2 травня
Олімпік - Інгулець 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Янаков, 0:2 - 48 Сітчінава, 0:3 - 87 Шевцов
Олімпік: Кичак, Драме, Зотько, Пасіч, Лебеденко, Бабенко, Політило, Чогадзе(Беніто 64), Тейшейра, Таллес, Нкенг
Запасні: Бетім, Векляк, Альваренга, Романовський, Завійський, Снурніцин, Екра, Беніто, Могіль
Інгулець: Кринський, Салем, Запорожець, Васін(Шевцов 72), Коробенко, Янаков(Козак 59), Кучеренко, Шишка(Плохотнюк 72), Балан, Сітчінава, Синьогуб(Квасний 66)
Запасні: Малиш, Шевцов, Козак, Бартуловіч, Павлов, Плохотнюк, Щедрий, Асмелаш, Квасний
Жовті картки: Чогадзе(9), Васін(15), Зотко(68),