Львів здобув вольову перемогу над Маріуполем у 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Львів здобув вольову перемогу над Маріуполем у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Енес Махмутовіч забив вирішальний гол на 91-й хвилині.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 тур, 2 травня
Маріуполь - Львів 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 31 Топалов, 1:1 - 33 Семенів, 1:2 - 90+1 Махмутович
Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв(Стасюк 46), Биков(Мампассі 75), Сагуткін, Мишньов, Танковський(Чех 55), Топалов, Горбунов(Очеретько 46), Бондаренко(Меліченко 73), Кулаков
Запасні: Гальчук, Стасюк, Мампассі, Меліченко, Чех, Петерман, Очеретько, Кащук, Сікан
Львів: Ільющенков, Ременяк, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько(Сабіно 90+3), Чір'як(Крушинський 89), Альваро(Нич 63), Семенів(Казлаускас 70), Ренан(Брікнер 63)
Запасні: Костик, Крушинський, Брікнер, Сабіно, Захарків, Ернест, Нич, Казлаускас, Лобай
Жовті картки: Биков(36), Махмутовіч(45+1), Очеретько(59), Сагуткін(72), Романчук(72), Кулаков(90+3)