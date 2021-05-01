Ворскла - Динамо: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 травня, у матчі 24 туру УПЛ Ворскла прийме Динамо.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Альюн, Якубу, Луізао, Пуцлін, Тілль, Кане, Степанюк, Кулач
Запасні: Ткаченко, Сапай, Челядін, Ребенок, Крупський, Нестеренко, Кравчук
Динамо: Бущан, Шепелєв, Шапаренко, Миколенко, Караваєв, Родрігес, Забарний, Буяльський, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора
Запасні: Бойко, Попов, Де Пена, Леднєв, Гармаш, Сідклей, Тимчик, Клейтон, Супряга
Поєдинок розпочнеться о 19:30.