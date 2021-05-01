Манчестер Сіті виграє АПЛ, якщо МЮ програє Ліверпулю

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зустрінуться завтра о 18:30

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес приймав Манчестер Сіті у рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги. "Містяни" здобули упевнену перемогу з рахунком 0:2.

Команда Пепа Гвардіоли набрала 80 очок і лідирує в таблиці за 4 тури до кінця турніру.

"Містяни" можуть стати чемпіонами Англії вже в цьому турі, якщо Манчестер Юнайтед завтра програє Ліверпулю.

МЮ, який набрав 67 балів, збереже математичні шанси на титул в разі перемоги або нічиєї, так як в АПЛ позиція команд в таблиці при рівності очок визначається за різницею забитих і пропущених м'ячів.

Раніше Клопп виділив перевагу Ліверпуля перед Манчестер Юнайтед.