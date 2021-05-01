 Манчестер Сіті виграє АПЛ, якщо МЮ програє Ліверпулю | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір
Вчора 17:08 3331
Шахтар мінімально переміг Дніпро-1 у 24 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 405
Шевченко довикликав до збірної України Коноплянку
Сьогодні 17:12 442
Десна зіграла внічию з Колосом у 24 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 381 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Сьогодні 15:33 2261
Середа та Сербін вибороли олімпійську ліцензію у синхронних стрибках
Сьогодні 15:25 196
Калініна вийшла у фінал турніру у Загребі
Сьогодні 13:27 409
Долгополов оголосив про завершення кар'єри
Сьогодні 12:44 760 1
Сайт Чемпіон потрапив у номінанти церемонії "Найкращі спортивні медіа України 2020"
Сьогодні 12:21 266 1
Екстренер Маріуполя може очолити Олександрію
Сьогодні 11:26 1058
Блоги
Легенда світового тенісу відреагував на завершення кар'єри Довгополова
Легенда світового тенісу відреагував на завершення кар'єри Довгополова Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:27 58
Довгополов завершив кар'єру. Три головні тріумфи українського тенісиста
Довгополов завершив кар'єру. Три головні тріумфи українського тенісиста Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:43 253
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:33 2257
27 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика
27 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:21 9349 1
16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону
16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:06 2409
Йовічевіч про депресію у Дніпрі, провал у Динамо та пропозицію від Реброва - ТаТоТаке
Йовічевіч про депресію у Дніпрі, провал у Динамо та пропозицію від Реброва - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:16 341
Фото дня. Нападник збірної України успішно переніс операцію на коліні
Фото дня. Нападник збірної України успішно переніс операцію на коліні Андрій Твердохліб
Вчора 21:57 991
Дівчина дня. Марина Бех-Романчук із чоловіком знялися у відвертій фотосесії
Дівчина дня. Марина Бех-Романчук із чоловіком знялися у відвертій фотосесії Valeriy Ruchka
29.04.2021 20:10 2469
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу Valeriy Ruchka
29.04.2021 17:08 4281
Це був справжній шок! 4 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка
Це був справжній шок! 4 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
29.04.2021 12:14 7422
Прямі трансляції
Навколо спорту

Манчестер Сіті виграє АПЛ, якщо МЮ програє Ліверпулю

Сьогодні 17:43 468 0
Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зустрінуться завтра о 18:30
Манчестер Сіті виграє АПЛ, якщо МЮ програє Ліверпулю
#Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес приймав Манчестер Сіті у рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги. "Містяни" здобули упевнену перемогу з рахунком 0:2.

Команда Пепа Гвардіоли набрала 80 очок і лідирує в таблиці за 4 тури до кінця турніру.

"Містяни" можуть стати чемпіонами Англії вже в цьому турі, якщо Манчестер Юнайтед завтра програє Ліверпулю.

МЮ, який набрав 67 балів, збереже математичні шанси на титул в разі перемоги або нічиєї, так як в АПЛ позиція команд в таблиці при рівності очок визначається за різницею забитих і пропущених м'ячів.

Раніше Клопп виділив перевагу Ліверпуля перед Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()