 Клопп виділив перевагу Ліверпуля перед Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Клопп виділив перевагу Ліверпуля перед Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:13 541 0
Юрген Клопп прокоментував матч проти Манчестер Юнайтед
Клопп виділив перевагу Ліверпуля перед Манчестер Юнайтед
#Клопп, #Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Складний графік Манчестер Юнайтед може стати перевагою Ліверпуля у їхньому матчі 34 туру АПЛ.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Чи має Ліверпуль перемагати на Олд Траффорд? Зобов'язаний. Більше ніж на 100 відсотків. Якщо ми не будемо перемагати, то втратимо шанси на єврокубки. Форма Манчестер Юнайтед? Коли ти щотижня граєш по четвергах і неділях, то звикаєш до такого графіку, але, звичайно, він не допомагає.

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Це складний виклик для них. У п'ятницю та суботу вони відновлюються, а потім знову грають. У них немає можливості вносити тактичні зміни, але я не думаю, що зараз вони хочуть це робити. На нас очікує складний, інтенсивний матч. Ми дивилися гру Манчестер Юнайтед проти Роми, і вони були чудові. Особливо, коли їм дають грати. Вони літали по полю.

Я впевнений, вони досі думають, що мають шанси на перемогу в АПЛ. Обом командам потрібна перемога в майбутній грі, а це – хороший рецепт для відмінного матчу", – відзначив Клопп.

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