 Десна - Колос 2:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Колос 2:2. Огляд матчу

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Відзначимо, що Десна догравала матч у меншості
Десна - Колос 2:2. Огляд матчу
#Десна, #Колос, #УП

Джерело - Чемпіон.

Десна у 24 турі УПЛ вдома зіграла внічию з Колосом.

Чемпіонат України - УПЛ

24 тур, 01 травня

Десна - Колос 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Петров, 0:2 - 52 Чурко, 1:2 - 59 Калитвинцев, 2:2 - 84 Кравченко (автогол)

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Віталій Єрмаков, Владислав Огіря, Андрій Домбровський (Єгор Картушов 46), Владислав Калітвінцев, Денис Безбородько, Артем Сухоцький (Андрій Мостовий 74), Олексій Гуцуляк (Максим Дегтярьов 81), Юхим Конопля, Максим Імереков (Андрій Гітченко 46)

Колос: Владислав Кучерук, Кирило Петров, Володимир Лисенко, Деніс Антюх, Вадим Мілько (Павло Оріховський 80), Олександр Чорноморець, Денис Костишин (Євген Смирний 63), В'ячеслав Чурко (Олег Ільїн 79), Євген Новак, Микіта Кравченко, Андрій Богданов (Євген Задоя 70)

Попередження: Юхим Конопля 45+1, Владислав Огіря 47, Владислав Огіря 66 - Андрій Богданов 27, Кирило Петров 48, Олександр Чррноморець 58, В'ячеслав Чурко 63, Владислав Кучерук 82

Вилучення: Владислав Огіря 66

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