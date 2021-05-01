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Баварія визначила ціну Левандовського

Сьогодні 15:40 631 0
Роберт Левандовський може змінити клуб
Баварія визначила ціну Левандовського
#Левандовський, #Баварія

Джерело - football24.ua.

Нападник Баварії Роберт Левандовський може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

Мюнхенці готові відпустити поляка, оскільки мають фінансові проблеми через пандемію COVID-19.

Суму трансферу оцінюють близько 60 млн євро, хоча раніше йшлося про суму у 80 млн євро. Піні Захаві, агент Левандоського, веде перемовини одразу з кількома ТОП-клубами, серед яких і мадридський Реал. Відзначається, що Флорентіно Перес є великим шанувальником польського форварда ще з сезону 2012/13, коли він відзначився покером у ворота мадридців.

Нападник зіграв 37 матчів у поточному сезоні у складі Баварії, в яких забив 43 голи та віддав 8 результативних передач.

Раніше, Левандовський повернувся у загальну групу Баварії.

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