Мхітарян може покинути Рому

Генріх Мхітарян може змінити клуб

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян розмірковує щодо відходу з римського клубу.

Про це повідомляє Calciomercato.

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Вірменин досі не продовжив контракт із Ромою, в якому є опція продовження, яка активізується, якщо гравець проведе не менше 25 матчів за сезон

Мхітарян досягнув цієї позначки ще у січні цього року, але гравець разом зі своїм агентом Міно Райолою ще не дав позитивної відповіді. Генріх очікує на чіткий план на майбутнє, оскільки у Ромі можуть відбутись серйозні зміни вже влітку.

Контракт Мхітаряна з "вовками" завершується влітку цього року. У нинішньому сезоні Генріх провів 40 матчів у поточному сезоні, відзначившись 11 голами та 11 асистами.

Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому.