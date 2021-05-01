 Рома визначилась із майбутнім Фонсеки | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір
Вчора 17:08 3026
Ворскла прийме Динамо, Шахтар зіграє з Дніпро-1: Матчі 24 туру УПЛ
Сьогодні 08:44 317
Сьогодні визначаться фіналісти чемпіонату Європи в Києві
Сьогодні 08:44 236
Перша гучна сенсація чемпіонату та домінування данців: підсумки 4 дня чемпіонату Європи
Вчора 22:50 760
Франков: Луческу у Динамо ще не все зробив, що планував
Вчора 21:09 1267
Денисов: Луческу може покинути Динамо. Це красива і логічна крапка
Вчора 17:39 3167 1
Денисов: Шахтар переглядає в Серії А не тільки Де Дзербі
Вчора 16:39 647
УАФ затвердила час початку фіналу Кубка України
Вчора 13:27 1832
Лопес-старший назвав умову реваншу з Ломаченком
Вчора 10:29 5310
Вільярреал - Арсенал 2:1. Огляд матчу
Вчора 09:55 1429
Блоги
Йовічевіч про депресію у Дніпрі, провал у Динамо та пропозицію від Реброва - ТаТоТаке
Йовічевіч про депресію у Дніпрі, провал у Динамо та пропозицію від Реброва - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:16 117
Фото дня. Нападник збірної України успішно переніс операцію на коліні
Фото дня. Нападник збірної України успішно переніс операцію на коліні Андрій Твердохліб
Вчора 21:57 884
Дівчина дня. Марина Бех-Романчук із чоловіком знялися у відвертій фотосесії
Дівчина дня. Марина Бех-Романчук із чоловіком знялися у відвертій фотосесії Valeriy Ruchka
29.04.2021 20:10 2407
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу Valeriy Ruchka
29.04.2021 17:08 4255
Це був справжній шок! 4 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка
Це був справжній шок! 4 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
29.04.2021 12:14 7401
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:38 989
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:26 979
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
27.04.2021 21:05 496
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
27.04.2021 18:33 519
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
27.04.2021 17:15 1413 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Рома визначилась із майбутнім Фонсеки

Сьогодні 10:28 632 0
Стало відоме майбутнє головного тренера Роми
Рома визначилась із майбутнім Фонсеки
#Рома, #Фонсека

Джерело - sport.ua.

Керівництво Роми вже визначилося щодо питання майбутнього португальського фахівця Паулу Фонсеки на посаді головного тренера команди.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Актуально: Манчестер Юнайтед - Рома 6:2. Огляд матчу

Контракт з Фонсекою продовжений не буде, і влітку португалець покине Рим.

Агент Фонсеки вже запропонував своєму клієнтові варіант з працевлаштуванням в англійській Прем'єр-лізі, де Крістал Пелас готовий запропонувати контракт екстренеру Шахтаря.

Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому.

Коментарі ()