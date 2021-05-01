Рома визначилась із майбутнім Фонсеки

Стало відоме майбутнє головного тренера Роми

Керівництво Роми вже визначилося щодо питання майбутнього португальського фахівця Паулу Фонсеки на посаді головного тренера команди.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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Контракт з Фонсекою продовжений не буде, і влітку португалець покине Рим.

Агент Фонсеки вже запропонував своєму клієнтові варіант з працевлаштуванням в англійській Прем'єр-лізі, де Крістал Пелас готовий запропонувати контракт екстренеру Шахтаря.

Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому.