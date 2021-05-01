Рома визначилась із майбутнім Фонсеки

Джерело - sport.ua.
Керівництво Роми вже визначилося щодо питання майбутнього португальського фахівця Паулу Фонсеки на посаді головного тренера команди.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
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Контракт з Фонсекою продовжений не буде, і влітку португалець покине Рим.
Агент Фонсеки вже запропонував своєму клієнтові варіант з працевлаштуванням в англійській Прем'єр-лізі, де Крістал Пелас готовий запропонувати контракт екстренеру Шахтаря.
Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому.