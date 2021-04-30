Стала відома причина вилучення Кумана у матчі з Гранадою

Наставник Барселони Рональд Куман дозволив собі критику арбітрів матчу проти Гранади (1:2).

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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На 66 хвилині нідерландець отримав вилучення і був змушений додивлятися поєдинок з трибун.

Обурений тренер Барселони вигукнув "Ну що за персонаж", і головному рефері Пабло Фуертесу здалося, що цього достатньо для червоної картки.

Тепер Куман пропустить від одного до трьох матчів Прімери. Попереду у Барселони поєдинки з Валенсією, Атлетіко і Леванте.