 Стала відома причина вилучення Кумана у матчі з Гранадою | Футбол | Champion.com.ua
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Стала відома причина вилучення Кумана у матчі з Гранадою

Сьогодні 11:17 570 0
Стала відома причина вилучення Кумана у матчі з Гранадою
#Куман, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Наставник Барселони Рональд Куман дозволив собі критику арбітрів матчу проти Гранади (1:2).

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Актуально: Барселона - Гранада 1:2. Огляд матчу

На 66 хвилині нідерландець отримав вилучення і був змушений додивлятися поєдинок з трибун.

Обурений тренер Барселони вигукнув "Ну що за персонаж", і головному рефері Пабло Фуертесу здалося, що цього достатньо для червоної картки.

Тепер Куман пропустить від одного до трьох матчів Прімери. Попереду у Барселони поєдинки з Валенсією, Атлетіко і Леванте.

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