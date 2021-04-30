 Маліновський претендує на звання найкращого гравця Аталанти у квітні | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський претендує на звання найкращого гравця Аталанти у квітні

Сьогодні 21:25 92 0
Раніше українець був названий найкращим гравцем команди в березні
Маліновський претендує на звання найкращого гравця Аталанти у квітні
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - sport.ua.

Українець Руслан Маліновський претендує на звання найкращого гравця Аталанти в квітні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше Руслан був названий найкращим гравцем команди в березні. Українець провів відмінний відрізок сезону і у квітні.

Його конкурентами в голосуванні є: Маттіа Кальдара, Мартен де Рон, Берат Джімсіті, Ремо Фройлер, П'єрлуїджі Голліні, Робін Госенс, Ханс Гатебур, Йосип Ілічич, Сем Ламмерс, Йоаким Меле, Алєксєй Міранчук, Луїс Муріель, Хосе Луїс Паломіно, Маріо Пашаліч, Маттео Пессіна, Крістіан Ромеро, Рафаель Толой, Дуван Сапата.

У турнірній таблиці Серії А Аталанта йде на 2-му місці. В активі Руслана 7 голів і 9 гольових передач в 37 матчах сезону (6 голів в 31 грі чемпіонату, 1 гол в 2 поєдинках кубка, 4 гри в єврокубках).

Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А.

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